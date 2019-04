Hochgebirgsjägerbataillons 24 Mit Ehrensäbel ausgezeichnet

Facebook

Major Markus Nußbaumer wurden für besonderes Engagement mit einen Ehrensäbel ausgezeichnet © JgB24

Erstmalig fand am Lienzer Hauptplatz die Feier zum Traditionstag des Hochgebirgsjägerbataillons 24 statt. Dem Bataillon obliegt die Traditionspflege für das 1. und 2. Regiment der Tiroler Kaiserjäger, sowie das Gedenken an den 17. April 1916, als es an der Südfront des 1. Weltkrieges zur Sprengung des Gipfels des Col di Lana durch die italienischen Truppen kam.