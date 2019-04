Facebook

Der Jägermeister Martin König und der neue Bezirksjägermeister Johann Winkler © Ruggenthaler

Schatten des Abschiedes legten sich am Samstag über den Bezirksjägertag in Lienz. Die Veranstaltung war getragen von Emotionen. Bezirksjägermeister Martin König kandidierte bei den Neuwahlen nicht mehr. Schon vor einem Jahr kündigte er an: „18 Jahre sind genug.“ In den Grußworten, den Berichten und auch in der Ansprache des Landesjägermeisters Anton Larcher legte man bei der Versammlung weniger Wert auf Waidmännisches.

