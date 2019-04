Seit circa zehn Jahren ist Josef Burger (56) ehrenamtlicher Bergrettungsarzt. Eine Zeit, in der er viel erlebt hat und großes Engagement zeigte.

Vor allem schätzt der Bergrettungsarzt Josef Burger die Kameradschaft und den Teamgeist © Mersiha Kasupovic

Als „Stiller Held“ will sich Josef Burger zwar nicht betiteln – dennoch ist er ein Bergretter mit Leib und Seele. Seit circa zehn Jahren ist der gebürtige Oberösterreicher, der seit 1988 in Lienz lebt, ehrenamtlich für die Bergrettung, Ortsstelle Lienz, tätig. „Für einen Arzt, der gerne bergsteigt, gibt es nichts Schöneres“, sagt er. Das war auch der Grund, warum er die Ausbildung zum Bergretter absolviert hat.

Mittlerweile ist Burger nicht nur Bezirks- sondern auch Landesarzt der Bergretter. Er rückt mit den Bodentrupps dann aus, wenn es um Such- oder Bergeinsätze geht.

