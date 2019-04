Facebook

Emanuel Stabentheiner, Schneeberger, Lackner, Lea Bachlechner, Lagger, Blanik, Petris, Tobias Walder und Landtagsabgeordneter Martin Mayerl © Nicole Kari

"Ich bin knapp über 50, damit ungefähr so alt wie diese Schule. Sie hat mich geprägt und mein Leben lang begleitet. Als Schülerin, Bürgermeisterin und auch als Mutter“, ergriff Elisabeth Blanik stellvertretend für alle Absolventen bei der Feier 50 Jahre Handelsakademie (HAK) in Lienz das Wort. Seit Schulgründung haben 2500 junge Menschen hier maturiert. „Das sind 2500 Gründe zum Feiern“, sagte Schuldirektor Josef Petris. Die ehemaligen Schulleiter Josef Lackner und Wolfgang Schneeberger wagten einen Rückblick. „Vormals gab es nur eine Handelsschule in Lienz. Sehr viele Absolventen machten danach einen Aufbaulehrgang in Innsbruck oder Telfs, um die Matura zu haben“, schilderte Lackner den Startschuss für die Schulgründung.

