Am Sonntag fließen sehr frische Luftmassen in unser Land und ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer sorgt zudem für recht feuchte Luftmassen. Daher hat es die Sonne tagsüber zumeist sehr schwer. Dichte Wolken prägen das Bild am Himmel und es könnte zunächst sogar gelegentlich etwas regnen oder auf den Bergen schneien.