Glückliche Gewinner: Das Team von Cubes mit Edwin Meindl (4. von rechts) und Ministerin Margarete Schramböck © KK/MATTHIAS SILVERI

Die Firma Micado mit ihrem Chef Edwin Meindl hat wieder einen Grund zum feiern. Die Cubes GmbH mit Sitz in Salzburg, Tochter des Osttiroler Unternehmens Micado, war auf Anhieb dabei, als erstmals in Österreich der Staatspreis für Digitalisierung vergeben wurden. Die Auszeichnungen verlieh Ministerin Margarete Schramböck am Dienstag in der Marxhalle in Wien. Cubes setzte sich in der Kategorie „Digitale Transformation“ durch.

