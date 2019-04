Am Donnerstag kommt es von 8 bis 15 Uhr in vier Osttiroler Gemeinden zur Stromabschaltung.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstag, den 11. April, kommt es in Teilen Osttirols wegen umfangreichen Montagearbeiten der TINETZ (Tiroler Netze GmbH) zur großräumigen Stromabschaltung. In den Gemeindeteilen „Dölsach-Ort“ (Tirolerhof) und „Dölsach-Göriach“ gibt es von 8 bis 15 Uhr kein Strom, das restliche Gemeindegebiet von Dölsach ist von 8 bis 12.15 Uhr betroffen.

