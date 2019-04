Facebook

SPÖ-Politikerin Elisabeth Blanik diskutiert am Freitag in einer Veranstaltung der Neos am Podium. Bei der Diskussion um 19 Uhr im Grandhotel Lienz, in der es um Europa geht, sind der Tiroler Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer und der ehemalige EU-Abgeordnete Karl Habsburg dabei.

