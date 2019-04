Kleine Zeitung +

Osttirol Osterwochenende mit unterhaltsamen Terminen

In Debant ist die Osterhasenfamilie unterwegs, die Lustspiele "Urlaub vom Ehebett" in Oberlienz und "Mord am Berghof ... oder doch nicht?" in Hopfgarten reizen die Lachmuskeln und Anras steht im Zeichen der Musik.