Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthäus Gander besiegt den Zillertaler Matthias Zeller © KK/Privat

Das erste große Kräftemessen nach der Winterpause ging in Fügen im Zillertal in Szene. Die Ranggler aus Osttirol demonstrierten einmal mehr ihre Stärke. Vier Tiroler Einzelmeistertitel blieben in Osttirol. Tiroler Meister nennen dürfen sich ab sofort Gabriel Mariner (U10), Matthäus Gander (U12), Lukas Mattersberger (U18) und Rene Mattersberger (Allgemeine Klasse).