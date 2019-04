Facebook

Die Profiköche Markus Holzer und Chris Oberhammer (links) verwöhnten die Schützlinge © KK/Stemberger

Der Verein „Culinaria Tirolensis“ ist bestrebt, regionale Kulinarik im Pustertal grenzüberschreitend zu pflegen und mitzuentwickeln.

Am Herzen liegen dem Verein regionale Produkte, es gibt bereits eine Reihe von örtlichen Betrieben, mit denen eng zusammengearbeitet wird.

Auch die Förderung der Jugend ist „Culinaria Tirolensis“ ein Anliegen. So soll für die unterschiedlichen Berufsbilder in der Gastronomie Begeisterung geweckt werden und Auszubildende sollen gefördert werden.