Raiffeisengenossenschaft Osttirol "Die Bilanzampel ist tiefgrün"

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2018 in allen Sparten und lag erstmals bei mehr als 58 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von 7,6 Prozent.

RGO-Obmann Franz Ganeider ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns zufrieden © Natascha Brunner

Größtmögliche Zufriedenheit für möglichst viele Mitglieder: Das ist der Vorsatz, den sich die Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) selbst auferlegt und dem sie versucht, gerecht zu werden. Bei der Generalversammlung gab sie Einblicke in die Bilanz 2018, in den Baufortschritt des neuen Haus- und Garten-Marktes (HG-Markt) und in Probleme der heutigen Zeit.