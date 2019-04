Woher wir kommen, wohin wir gehen. Die einen graben in unserer Vergangenheit, die anderen werfen ihren Focus auf Menschen, die Osttirol verlassen, obwohl sie daheim gebraucht werden.

© Ruggenthaler

Vergangenheit und Zukunft können nahe beieinander liegen. Das zeigte der gestrige Tag in Osttirol. In Matrei fanden Archäologen Überraschendes zur Frage, woher wir kommen. Fest steht, wir sind nicht nur Bajuwaren oder Slawen. In der RGO-Arena beschäftigt man sich bei der Jobmesse durchaus auch mit der Frage, wohin wir gehen.

