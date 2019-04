Facebook

Es ist angerichtet, für die Besucher der ersten Osttiroler Jobmesse: 13 Firmen präsentieren sich und ihre Stellenangebote heute Freitag noch bis 21.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 16.30 Uhr in der RGO-Arena © Ruggenthaler

"Zruck hoam“ nennt sich die Jobmesse, die heute Freitag, noch bis 21.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 16.30 Uhr in der RGO-Arena in Lienz läuft. Und ihr Slogan lautet: „Zurück ist nach vorn“. Initiiert wurde die Messe von der Innos GmbH. Deren Geschäftsführer Richard Piock sagte am Freitag bei einem Medientermin: „Jobmessen sind keine Erfindung Osttirols. Sie wurden nach dem Mauerfall ins Leben gerufen, um Abgewanderte und Auspendler vom Westen in den Osten zurückzuholen. Damit war man erfolgreich".

