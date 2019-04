Vom 15. April bis zum 28. Juni finden umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Gemeindestraße sowie an diversen Leitungen im Bereich Bannberg-Oberdorf statt.

© APA/Feuerwehr/KARNER

Die Gemeinde Assling führt vom 15. April bis zum 28. Juni umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Gemeindestraße sowie an diversen Leitungen im Bereich Bannberg-Oberdorf durch. Deswegen wird die Gemeindestraße ab der Abzweigung L 324 Pustertaler Höhenstraße Richtung Hochstein jeweils von Montag 6.45 Uhr bis Freitag 18 Uhr für jeden Verkehr komplett gesperrt. Samstags, sonntags und an den Feiertagen (1. Mai, 30. und 31. Mai, 10. Juni, 20. und 21. Juni) ist die Gemeindestraße auf Schotterfahrbahn für Pkw befahrbar.

Ab Freitag, 28. Juni sollte die Gemeindestraße wieder wie gewohnt befahrbar sein. Aktuelle Informationen zur Straßensperre gibt es unter www.assling.at.