ÖVP-Bezirksobmann Bernhard Webhofer, Barbara Thaler und ÖVP-Stadtobmann Christian Steininger © Natascha Brunner

Als erste Kandidatin für die EU-Wahl am 26. Mai hat sich Barbara Thaler in Osttirol vorgestellt. Sie ist Mitglied der ÖVP und hat als einzige Tirolerin eine Chance auf einen Sitz im EU-Parlament: „Als mich Landeshauptmann Günther Platter gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, für die EU-Wahl zu kandidieren, habe ich mich sehr gefreut“. Die Kandidatin aus Thiersee ist seit 2018 Platters Stellvertreterin in der Tiroler Volkspartei und seit 2015 Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Tirol.