Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Helmuth

Es herrschen derzeit in Mitteleuropa nur sehr geringe Luftdruckgegensätze vor. Damit stellt sich auch bei uns eher freundliches, wenn auch nicht ganz makelloses Wetter ein. Nach der Auflösung einzelner Hochnebelbänke scheint tagsüber zeitweise die Sonne. Zeitweise mischen aber auch ein paar Wolkenfelder mit, wobei die Wolken tendenziell im Laufe des Tages eher etwas mehr werden dürften. Über den Bergen bilden sich zudem ein paar Quellwolken aus. Dazu sollte es jedoch weitgehend trocken bleiben und erst später am Tag steigt über den Bergen das Regenschauerrisiko ein wenig an. "Der Sonntag lädt aufgrund der Wetterbedingungen durchaus zu kleinen Wanderungen ein", bemerkt Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen am Nachmittag im Drautal auf Werte nahe +15 Grad.