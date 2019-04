Facebook

Das zuletzt wetterwirksame Tief ist abgewandert und hat somit an Einfluss auf unser Wetter verloren. Die zurückgebliebene, feuchter Luft sorgt aber zunächst noch für einige dichtere Restwolken- oder Hochnebelfelder. Diese lösen sich aber tagsüber immer mehr auf und es setzt sich somit zunehmend sonniges Wetter durch. Besonders in den Nachmittagsstunden kann man daher auf recht freundliches Wetter setzen. Nach einer oft sehr frischen Nacht steigen die Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Ainet auf Werte um +14 Grad an. "Wetterfühlige Menschen dürfen sich freuen, denn die herrschenden Biowetterreize sind zumeist nur sehr schwach ausgeprägt und lösen somit auch kaum gröbere Probleme aus", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.