Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weniger Betten bei gleicher Leistung – so lautet der Plan für das Bezirkskrankenhaus Lienz © EXPA/ Johann Groder

Sie enthielt eine Hiobsbotschaft für Lienz, die vom Land angekündigte Spitalsreform. 60 Betten sollen im Bezirkskrankenhaus abgebaut werden. Das wäre ein Sechstel der insgesamt 356 derzeit tatsächlich aufgestellten Betten oder der 372 systemisierten Betten. Andreas Köll, der Obmann des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz betont, dass er von der Notwendigkeit der Spitalsreform überzeugt sei. Und er beruhigt: „Bei uns kommt es zu keinen Leistungseinschränkungen. Es ist auch gelungen, das gesamte Fächerspektrum aufrecht zu erhalten“.

Köll gibt aber zu, dass die Bettenauslastung in manchen Bereichen nicht optimal sei und er spricht von wirtschaftlichen Interessen des Hauses. „Wir schauen uns jetzt alle Daten an. Wie schaut es in den einzelnen Kostenstellen aus, wie ist die tatsächliche Auslastung“. Gemeinsam mit der kollegialen Führung werde bis Mitte April eine schriftliche Stellungnahme an das Land erarbeitet. Köll lässt wissen: „Ich kann damit leben, dass man um rund 60 Betten redimensioniert, denn unser Versorgungsspektrum steigt mit der Reform“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.