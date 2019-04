Facebook

Zur Geburtstagsfeier kamen die Familie und der Bürgermeister © KK/Privat

In ganz Tirol gibt es etwa 75 Menschen, welche die 100er-Marke geknackt haben. Konstantia Berger aus Matrei in Osttirol gehört dazu. Sie feierte im März ihren 104. Geburtstag. Die „älteste Matreierin“ wurde 1915 in Niederösterreich geboren. Nach Osttirol ist im Frühjahr 1939 gekommen – nachdem sie ihren Mann Franz Berger aus Matrei in Wien kennengelernt hat. Bis ins hohe Alter von 96 Jahren konnte Konstanze in Ihrer Matreier Wohnung bleiben. Doch mit dem Verlust des Augenlichtes wurde ein Umzug ins Wohn- und Pflegeheim Matrei notwendig.