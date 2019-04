Facebook

Der Bezirksausschuss der Landjugend Osttirol © PETER LEITER

Was 1948 in ganz kleinem Rahmen begann, entwickelte sich in den vergangenen 71 Jahren zu einer Organisation, die vor allem aus dem ländlichen Raum nicht mehr wegzudenken ist – die Landjugend. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde am 20. Februar 1948 in Innsbruck die Tiroler Jungbauernschaft als Unterorganisation des Tiroler Bauernbundes aus der Taufe gehoben. Vorerst waren nur Burschen akzeptiert. 1953 stießen immer mehr Mädchen dazu, im Jahr 1969 wurde dann die erste Landesleiterin gewählt.

