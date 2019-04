Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kasupovic

Die Alpen befinden sich an der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa in einer starken Südwestströmung. Der Südwind sorgt nördlich des Alpenhauptkammes föhnbedingt für trockene sowie teils sonnige Wetterverhältnisse, während sich am Alpenhauptkamm und südlich davon bereits kompakte Niederschlagswolken an die Berge anstauen. Wir liegen daher auf der eher trüben Seite des Wetters. "Nach den ruhigen Hochdruckwetterlagen im Februar und März schlägt der April nun allmählich doch ganz andere Töne an", meint Werner Troger vom Privatwetterdienst meteoexperts. Auch etwas Regen ist mitunter dabei, aber nicht überall. Im Großraum Lienz bleibt es meist trocken. Unter 15 Grad.