In Kürze beginnt der Bau einer 20 Meter hohen Aussichtsplattform. Ab Ende August kann man Wildtiere beobachten – auf mehreren Ebenen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Inneren führt eine Treppe hinauf auf den höchsten Punkt des Turmes. Das Bauprojekt ist aufgrund der fehlenden Zufahrt sehr aufwendig © KK/okai

Seit es den Nationalpark Hohe Tauern in Osttirol gibt, gibt es auch diese eine Frage: Wie kann man das Juwel erlebbar machen. Diskussionen hat es seitdem viele gegeben, Antworten auch. Und eine Antwort liefert die Nationalparkverwaltung heuer. Und zwar wird in Kürze auf der Oberhauser Alm eine neue Attraktion geschaffen. Ein 20 Meter hoher Turm soll Interessierte zum Beobachten von Wildtieren in die Natur locken.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.