Osttirol Die Wochenendtermine verkürzen die Wartezeit auf Ostern

Die Lienzer Pfarren stimmen am Palmsonntag auf Ostern ein, "Zwei schrecklich nette Familien" reizen in Leisach die Lachmuskeln und Spieleliebhaber können in Nikolsdorf ihr Glück im Spiel herausfordern.