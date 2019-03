Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anja Duregger und Elisabeth Tscharnig arbeiten online © Michael Egger

Grund zum Jubeln haben derzeit zwei Neue Mittelschulen im Talboden. Die Lienzer Nord-Schule und die Schule aus Nußdorf-Debant wurden jüngst mit dem „eExpert+“-Zertifikat ausgezeichnet. Damit liegt man österreichweit im Spitzenfeld. Nur 24 Schulen des Landes haben genug Punkte für dieses Zertifikat gesammelt – sechs waren es in Tirol. Gestern lud die Neue Mittelschule Lienz-Nord zur „Leistungsschau“ in die Informatikräume. Direktor Johann Lugger erinnerte sich dabei an frühere Zeiten: „Im Jahr 1990 hatten wir unseren ersten Informatikraum – mit zehn Computern. Das war damals ein Quantensprung.“