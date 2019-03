Prozess am Landesgericht Geldstrafen nach Rauferei in Lienzer Disco

Fünf Iraker wurden am Landesgericht zu Geldstrafen wegen Schlägerei in Lienzer Lokal verurteilt. Zweite Streitpartei blieb unbehelligt.

Im Oktober 2018 kam es im Stadtkeller in Lienz zu einer Schlägerei: Eine Gruppe von Serben war sich mit einer Gruppe von Asylwerbern in die Haare geraten © Florian Eder

Flaschen und Gläser flogen am 14. Oktober letzten Jahres im Stadtkeller in Lienz tief. Eine Gruppe von Serben war sich mit einer Gruppe von Asylwerbern in die Haare geraten. Die Zweitgenannten standen dafür am Donnerstag vor Gericht und taten, als wäre nichts gewesen.

Durchwegs bekannten sich die Asylwerber, Iraker zwischen 23 und 31 Jahren, nicht schuldig. Einer wollte gleich gar nicht im Keller gewesen und nur von der Polizei mitgenommen worden sein, weil er seinen Ausweis nicht habe herzeigen wollen.