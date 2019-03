Kleine Zeitung +

Wegen Sperren Der Winter vernichtet die Felber-Bilanz

Bei den Frequenzen am Felbertauern wird 2019 nicht an die Erfolgsbilanz von 2018 anschließen können. Die vielen Sperrtage in den ersten zwei Monaten dieses Jahres weisen ein Minus von fast 20 Prozent auf.