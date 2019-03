Facebook

Auch im Gradonna steckt Fördergeld des Impulspaketes © KK/Schultz-Gruppe

Flossen die Subventionen in Hotelprojekte aus dem Impulspaket des Landes Tirol rechtmäßig? Mit dieser Frage hat sich der Landesrechnungshof befasst. Und das Ergebnis – den Bericht – hat der Landtag gestern zur Kenntnis genommen und diskutiert. Sowohl die Liste Fritz als auch FPÖ und SPÖ verurteilten die Förderungen, die vorrangig nach Osttirol geflossen sind, nicht per se. Markus Sint von der Liste Fritz sagte aber: „Es geht darum, Förderungen nachvollziehbar und transparent zu vergeben.“ Elisabeth Blanik (SPÖ) wunderte sich, warum die Förderungen von der Regierung „abrupt gestoppt“ worden sind, nachdem die Opposition eine Prüfung in die Wege geleitet hat.