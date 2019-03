Krankenhaus Lienz„Wir werden nicht mit der Stoppuhr gehen“

Umkleidezeit ist Arbeitszeit. Die Umsetzung des OGH-Urteils sorgt in Tirol für Diskussionen. Noch keine Lösung gibt es in Lienz.

Andreas Köll will eine einvernehmliche Lösung – wohlgemerkt ohne Stoppuhr © Mersiha Kasupovic

Schon mehr als ein Jahr weiß man: Das An- und Ausziehen der Dienstkleidung an Krankenanstalten ist Dienstzeit. Das hat der Oberste Gerichtshof entschieden. Seit dem Bekanntwerden des Urteils ringt man in Tirol um Lösungen. Und das geht nicht ohne Wirbel über die Bühne. Für Aufregung sorgte zuletzt, dass man in den „tirol kliniken“ mit Stoppuhren unterwegs war. Gerhard Hödl, Zentralbetriebsrat, hat folgende Lösung angestrebt: Die 30-minütige Mittagspause sollte bezahlt werden. Derzeit ist diese nicht Arbeitszeit. Durchgebracht hat er diese Lösung nicht. Daraufhin kamen die Uhren zum Einsatz. „Die ‘tirol kliniken’ wollten es ganz genau“, so Hödl.

