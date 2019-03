Zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh wurde in einen Gastraum in Ainet eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen eine Kellnerbrieftasche, 50 Packungen Zigaretten und einen Plastiksack mit Kleingeld mit.

In Ainet in Osttirol wurde in einen Gastraum eingebrochen (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in einen Gastraum in Ainet in Osttirol ein. Anschließend durchsuchten sie den Gastraum und entwendeten zwei Kellnergeldtaschen, 50 Packungen Zigaretten sowie eine Plastiktüte mit Centmünzen. Durch die Tat entstand ein Schaden im oberen, dreistelligen Eurobetrag.