Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Container bei der Lienzer Hütte wurde vom Alpenverein illegal als Winterlager aufgestellt. Jetzt laufen Verfahren © KK/Privat

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV), respektive seine Sektion Lienz, hat sich da schon einiges getraut: Bei der Lienzer Hütte im Debanttal wurde ein Container aufgestellt. Mit Ofenrohr ausgestattet dient er Alpinisten, die in der Schobergruppe unterwegs sind, als Winterlager. So weit, so gut. Aber die Sache hat einen gewaltigen Haken. Der Container, der bereits den zweiten Winter dort steht, fristet sein Dasein im Debanttal völlig illegal. Das hat zu einer Anzeige geführt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.