2018 wurden bei Kontrollen in Leisach bei 2263 Lkw-Fahrern Mängel festgestellt © Egger

Fahrer, die zu lange am Steuer saßen, Überladungen und viele technische Mängel: Die Polizei erlebte bei ihren Kontrollen des Schwerverkehrs im vergangenen Jahr auf der Lkw-Kontrollstelle in Leisach so einiges. Insgesamt registrierte die automatische Zählstelle auf der Wiegespur 15.011 Fahrzeuge – 2017 waren es 17.429 Fahrzeuge. Nach den Unwetterereignissen Ende Oktober 2018 wurde für die zur Schadensaufbereitung eingesetzten Lkw von der Bezirkshauptmannschaft Lienz die Möglichkeit geschaffen, dass diese von den Bestimmungen der Verordnung hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten sowie Fahrtunterbrechungen für die Dauer von 30 Tagen ausgenommen wurden. „Daher konnten im November 2018 nur wenige Schwerverkehrskontrollen vorgenommen werden“, so Bezirkspolizeikommandant Silvester Wolsegger.

