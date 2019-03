Facebook

Harald Green mit seinen beiden Lehrlingen Bastian Stolz und Laura Longo © Kasupovic

Vor fast 120 Jahren wurde in Lienz erstmals Bier gebraut. Seit dieser Zeit hat sich die Brauerei Falkenstein zum größten Getränkelieferanten der Region entwickelt und gilt mit 36 Mitarbeitern als wichtiger Arbeitgeber in der Region. Gleich zwei Lehrlinge erlernen hier derzeit das Handwerk des Brau- und Getränketechnikers: Laura Longo und Bastian Stolz. „Ich bin durch Zufall auf diesen Lehrberuf gekommen. Gleich nach dem zweiten Schnuppertag dachte ich mir aber, das ist so cool, das will ich machen“, so die zielstrebige 17-jährige Lienzerin, die im zweiten Lehrjahr ist. Dass man schon in diesem Alter den Brauberuf erlernt, ist aber eher unüblich. Die Gründe dafür: Zum einen ist die Arbeit zum Teil körperlich anstrengend, zum anderen der Alkohol natürlich. Verkostungen waren für die jüngste Brauerei-Mitarbeiterin daher erst einmal tabu.

