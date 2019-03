Klara Fuchs gehört zu Österreichs bekanntesten Online-Gesichtern. Nun will sie „Offline“-Leser erreichen. Das Buch heißt „Powerful Mind“ und ist eine Autobiografie mit Lebenstipps.

Klara Fuchs verpackt die Erzählung ihrer Lebensgeschichte in einen Ratgeber © KK/Fuchs

Klara Fuchs aus Lienz hat Karriere gemacht, mithilfe des Internets. Durch ihrem Blog wurde sie bekannt und via Instagram ist sie zu einer der erfolgreichsten „Influencerinnen“ Österreichs geworden. Abonnenten sind die Währung von Instagram-Stars. Über 52.200 hat sie. Doch längst ist Klara Fuchs keine reine Bloggerin mehr. Mittlerweile ist die Osttirolerin, die in Graz wohnt, auch Mentaltrainerin und macht Podcasts. Und seit neuestem schreibt sie auch Bücher. Am 10. April erscheint ihr erstes Werk: „Powerful Mind“.

