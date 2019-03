Facebook

Die Moderatoren mit den Musikanten der Deferegger Tanzlmusik © KK/ServusTV

Beim Servus Musikantenstammtisch zeigen besondere Osttiroler Gruppen, wie einzigartig die Volksmusik in ihrer Region klingt. Die Deferegger Tanzlmusik, das junge Duo H4 mit Harfe und Harmonika, die legendären Öberster Manda und die drei jungen Dirndln von NordOst saitig singen und spielen im Gasthaus Strasserwirt einmal flott, einmal winterlich-gemütlich auf. Die Wurzeln des traditionsreichen "Strasserwirt" reichen bis ins 6. Jahrhundert zurück, so bildet er für die Musikanten, Sänger und Tänzer an dem Abend den perfekten Rahmen.