Innovative Osttiroler Unternehmen wollen im Pool der Wochenpendler fischen. Sie präsentieren sich auf der Jobmesse am 5. und 6. April.

© KK/Innos

Sie rückt näher, die Jobmesse, die am 5. und 6. April in der RGO-Arena stattfindet. Unter dem Motto „zruck hoam“ werden Wochenpendler über das Potenzial der Unternehmen, die in Osttirol angesiedelt sind, informiert. Zudem wollen die Firmen, die hier angeführt sind, den Messebesuchern mit Stellenangeboten unterbreiten, dass genau ihre Qualifikationen und Fähigkeiten daheim gebraucht werden.

