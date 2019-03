Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FUCHS Juergen

Hoher Luftdruck bestimmt auch am Freitag wieder unser Wetter in Osttirol. Deshalb darf man tagsüber auch zumeist wieder mit viel Sonnenschein rechnen und Wolken spielen nur eine Nebenrolle. Am ehesten machen sich im Tagesverlauf ein paar hochliegende und auch nur dünne Federwolken bemerkbar, die die Sonne kaum stören aber dafür den Himmel ein wenig zieren könnten. "Dabei ist es in den Morgenstunden auch wieder ausgesprochen frisch und in vielen Orten gibt es sogar Minusgrade", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die bereits recht kräftige Märzsonne sorgt jedoch tagsüber dann für eine deutliche Erwärmung und die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag zum Beispiel in Lavant auf Werte um +17 Grad an. In den höheren Tälern wie dem Virgental ist es auch nur um ein paar Grade frischer.