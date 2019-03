Schülertransport am Josefitag ging daneben. Eltern in Sorge.

Die Schüler aus Amlach kannten sich nicht mehr aus. Sie mussten in den Unterricht, der Busfahrer ließ sie aber beim Stadion aussteigen © APA/HARALD SCHNEIDER

Ein schöner Josefitag bringt ein gutes Jahr“, besagt eine alte Bauernregel. Für einige Schüler war der 19. März heuer kein guter Tag – wie etwa für die Amlacher Kinder der Volksschule Süd. Sie stiegen – wie immer – am Morgen in den Schulbus ein. Endstation war aber nicht die Schule, sondern das Stadion. Dort wurden die Kinder aufgefordert, den Schulbus zu verlassen. Die Schüler, unter ihnen auch 6- und 7-Jährige, mussten sich entscheiden. Nehmen sie den Weg über die Straße zurück nach Amlach oder versuchen sie, doch noch zu Fuß in die Schule zu kommen? „Das ist für Kinder in diesem Alter eine Zumutung“, erklärte ein Elternteil gegenüber der Kleinen Zeitung.

