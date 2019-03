Radständer als Mittel gegen Falschparker

Die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt nimmt langsam Fahrt auf. Begegnungszone gibt es bereits. Noch nicht in Kraft ist das geplante Fahrverbot.

Die Begegnungszone gibt es seit dem Herbst. Alle Autofahrer kennen die Regeln noch nicht © Michael Egger

Groß war die Aufregung im vergangenen Sommer. Der Lienzer Gemeinderat hat ein Maßnahmenpaket zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt abgesegnet. Doch die Aufregung ist schnell verflogen – auch weil die Umsetzung nicht so schnell über die Bühne gegangen ist, wie ursprünglich geplant. Seit 19. Oktober ist die Begegnungszone aber verordnet. Seitdem steht unter anderem auch das dazugehörige Verkehrsschild am Johannesplatz. Was das konkret heißt? Der Straßenraum ist verkehrsberuhigt, es gibt ein Parkverbot und ein Tempolimit von 20 km/h.

