Symbolbild © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Hochdruckgebiet bestimmt derzeit auch das Wetter in unserem Land. Dabei wird die bei uns lagernde, eher kalte Luftmasse von der bereits kräftigen Märzsonne langsam erwärmt. Die Sonne scheint vor allem am Vormittag oft sogar von einem wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag ziehen dann in vor allem höheren Luftschichten ein paar dünne Schleierwolken durch.