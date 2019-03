An der Handelsakademie in Lienz gibt es nun eine Klasse mit 20 Stehpulten. Ein Projekt von Schülern für Schüler.

Julia Seiwald, Christina Pötscher, Lilly Moosmann und Michael Lenzhofer © Kasupovic

An der Handelsakademie (HAK) in Lienz müssen Schüler nicht mehr sitzen bleiben. Denn Stehen ist hier nun Teil eines neuen Unterrichtkonzeptes. Mit 20 Stehpulten wurde eine Klasse zum ersten stehenden Klassenzimmer umfunktioniert. Dadurch soll mehr gesundheitsfördernde Bewegung in den Schulalltag kommen.

