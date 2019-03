Facebook

Der jüngste Teilnehmer David Mair bei der Siegerehrung © KK/Privat

Kartitsch war die letzte Station der SKIBO-Tour, welche in Osttirol heuer zum ersten Mal ausgetragen wurde. 103 Tourenläufer, darunter 27 Starter der Rennklasse, nahmen am Kartitscher Tourenlauf teil. Während die Sportler der Rennklasse die 470 Höhenmeter mit Abfahrt im Eiltempo bewältigten, nahmen die Hobbyläufer die Strecke ruhiger in Angriff. Den Sieg in der Rennklasse der Herren holte sich schließlich Mario Gasser mit der Zeit von 21:23,17 Minuten vor Peter Paul Oberguggenberger und Clemens Vergeiner.