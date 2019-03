Facebook

Thomas Lorenz (LK Tirol), Landesbäuerin Resi Schiffmann und Kammerpräsident Josef Hechenberger gratulierten Hannah, Michael und Karin Halbfurter © Die Fotografen

Karin und Michael Halbfurter vom Hanserhof in Dölsach wurden mit der Green-Care-Hoftafel ausgezeichnet. Damit sind sie der tirolweit zweite Betrieb, der sich auf Angebote in der „Sozialen Landwirtschaft“ spezialisiert hat. Neben Ackerbau und Forstwirtschaft betreibt die Familie Viehhaltung und Direktvermarktung. Ihre Green-Care-Angebote beinhalten Vater-Kind-Wochenenden, Abenteuertage am Bauernhof oder Aufstellungsarbeit. . Zur verliehenen Hoftafel gratuliert auch Robert Fitzthum, Vereinsobmann von Green Care Österreich: „Das Vorhaben ‚Green Care – Wo Menschen aufblühen‘ zeigt eindrucksvoll, dass die heimischen Bäuerinnen und Bauern nicht nur als hochqualifizierte Lebensmittelerzeuger, sondern auch in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung für die Bevölkerung in der Region äußerst wichtig sind.“