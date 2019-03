Hotelförderungen für Osttirol kommen bei Opposition gar nicht gut an. Neos wollen nur Leuchttürme unter den Hotels gefördert haben. Dabei ist für Osttirol jedes Hotel ein Leuchtturm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/SCHULTZ-GRUPPE

Die Opposition in Tirol will den Regierenden einen Strick knüpfen. Unter dem Motto: „Macht braucht Kontrolle“ ist Oppositionsarbeit wichtig. Jetzt wissen SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und Neos, wie viel Landesförderung in Osttiroler Hotels geflossen ist.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.