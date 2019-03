Facebook

Vorerst ist es noch sonniger und frühlingshaft mild © Weichselbraun Helmuth

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am Sonntag zunächst auch unser Wetter. Vom Westen her nähert sich jedoch langsam ein weiteres Tief mit seiner Schlechtwetterfront. Sie erreicht uns dann in der Nacht zum Montag. Tagsüber scheint aber noch zeitweise die Sonne und die Temperaturen steigen in den Niederungen des Drautals auf Werte knapp über 15 Grad. "Nützen Sie den Tag für Unternehmungen im Freien, denn am Montag wird es wieder spätwinterlich sein", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Später am Tag wird dann der Wolkenstau an der Vorderseite der sich nähernden Kaltfront mehr und dichter und die Sonne lässt sich zunehmend in den Hintergrund drängen.