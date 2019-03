Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So schaut der Neubau beim Kinderdorf in Nußdorf-Debant aus © KK/PEERPLUS_LUKASSER

Keine freien Plätze hat derzeit das SOS-Kinderdorf in der Hermann-Gmeiner-Straße in Nußdorf-Debant. „Der Bedarf ist gleichbleibend hoch“, sagt Guido Fuss, Leiter des Kinderdorfes. Und deshalb handelt man nun. Ein Zubau ist bereits in Planung. Was wird gebaut? Eine Wohngemeinschaft für Kinder und eine für Jugendliche. Beide Wohngemeinschaften bestehen bereits und werden durch einen Neubau, auf schon lange im Besitz des Kinderdorfes bestehendem Bauland, ersetzt. Dadurch erweitert sich das Angebot für Kinder um drei Plätze. „Die Notwendigkeit besteht, weil sich die Gesetzeslage geändert hat, und wir in der neuen WG jeweils neun barrierefreie Plätze anbieten können“, erklärt Fuss. Die Neubauten sind vollkommen barrierefrei, und es gibt für jedes Kind ein Einzelzimmer sowie Möglichkeiten für Therapieräume.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.