An der Drau wird seit einigen Wochen gearbeitet © Brunner Images

Das Gesamtprojekt „Mobilitätszentrum“ in Lienz ist ein großes. An einem Teilprojekt – der neuen Draubrücke – wird seit einigen Wochen mit Hochdruck gearbeitet. Die Arbeiten sind laut den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) voll im Zeitplan. Vom Süden her wird das Mobilitätszentrum in Zukunft über diese Brücke erreichbar sein. Derzeit werden die Fundamente gebaut, im Mai 2019 beginnt die Montage der Tragkonstruktion. Die 32 Meter lange und bis zu zwölf Meter breite Stahlverbund-Brücke wird bis Ende August 2019 fertiggestellt sein.