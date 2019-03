Im Süden Osttirols bleibt es weitgehend trocken, in nördlichen Teilen des Bezirks anfällig für Niederschläge.

Das Wetter in Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Juergen

Mit einer starken Nordwestströmung in der Höhe ziehen immer wieder Wetterfronten zu den Alpen. Der Süden bleibt weitgehend abgeschirmt und es zeigt sich zeitweise die Sonne. "Im Süden Osttirols bleibt es daher auch weitgehend trocken", verspricht der Wetterexperte Werner Troger. Vor allem in den nördlichen Teilen des Bezirks bleibt es anfällig für Niederschläge - teils als Regen, teils als Schnee. Zu Tagesbeginn haben wir es noch mit einer Kaltfront zu tun, tagsüber rückt dann eine Warmfront nach. Die Schneefallgrenze beginnt zu steigen. Die Höchstwerte schaffen kaum mehr als 10 Grad beispielsweise in Tristach.