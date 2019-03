Fridays for future

Wir haben die Schüler der 4s Klasse bei den Vorbereitungen besucht © Kasupovic

Die durch die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg inspirierte "Fridays for Future"-Bewegung ist auch auf Lienz übergeschwappt. "Der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema", sagt Michaela Steiner, Religionslehrerin an der Neuen Mittelschule (NMS) Egger-Lienz. Gemeinsam mit ihren Schülern tauscht sie am Freitag das Klassenzimmer gegen die Straße ein.

