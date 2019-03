Facebook

Die Freiwilligen Feuerwehren Sillian und Anras konnten den Brand in kürzester Zeit unter Kontrolle bringen und löschen © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Am 12. März gegen 18 Uhr beheizte ein 39-jähriger Österreicher in Oberried (Anras) eine „Stahlselche“ (Räucherkammer aus Stahl), um Speck zu räuchern. Gegen 19 Uhr bemerkte eine Hausbewohnerin, dass die Selche in Brand geraten war und alarmierte umgehend die Feuerwehr.